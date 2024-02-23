Заставлял подчиненных строить дом для тещи: в Одесской области будут судить чиновника воинской части

Правоохранители завершили расследование в отношении заместителя командира батальона одной из воинских частей Одесской области, который заставлял своих подчиненных строить дом для тещи. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

Детали

Как сообщается, в августе 2022 года чиновник воинской части дал указание бойцам вместо выполнения своих обязанностей по обороне и защите Украины, строить имение для его тещи под Одессой.

Пока военнослужащие работали строителями, им начислялась заработная плата, как военным. Таким образом государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млн грн - заявили в ГБР.

Обвинительный акт направлен в суд.

Дополнение

Это уже не первый случай, когда должностные лица воинских частей заставляли своих подчиненных строить себе имения.

В частности, ГБР завершило расследование в отношении бывшего начальника одного из отделов Ужгородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, который заставлял солдат строить ему частный особняк.