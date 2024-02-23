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Заставлял подчиненных строить дом для тещи: в Одесской области будут судить чиновника воинской части

Заставлял подчиненных строить дом для тещи: в Одесской области будут судить чиновника воинской части

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 08:19  •  12189 просмотра

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Заместитель командира батальона в Одесской области предстанет перед судом за то, что заставлял своих подчиненных строить дом для тещи вместо выполнения военных обязанностей.

Правоохранители завершили расследование в отношении заместителя командира батальона одной из воинских частей Одесской области, который заставлял своих подчиненных строить дом для тещи. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР. 

Детали 

Как сообщается, в августе 2022 года чиновник воинской части дал указание бойцам вместо выполнения своих обязанностей по обороне и защите Украины, строить имение для его тещи под Одессой.

Пока военнослужащие работали строителями, им начислялась заработная плата, как военным. Таким образом государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млн грн

- заявили в ГБР.

Обвинительный акт направлен в суд.

Дополнение

Это уже не первый случай, когда должностные лица воинских частей заставляли своих подчиненных строить себе имения.

В частности, ГБР завершило расследование в отношении бывшего начальника одного из отделов Ужгородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, который заставлял солдат строить ему частный особняк. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
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