Фиктивно зачислял на службу футболистов: на Прикарпатье будут судить командира ТЦК

На Прикарпатье будут судить командира роты охраны областного ТЦК, под руководством которого фиктивно проходили службу футболисты и тренеры. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.

Ивано-Франковская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона направила в суд обвинительный акт в отношении командира роты охраны областного территориального центра комплектования и соцподдержки по факту халатного отношения к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины). - говорится в сообщении ОГП.

Расследование установило, что под руководством обвиняемого в ТЦК и СП фиктивно служили семь военнослужащих, среди которых игроки и тренеры местной профессиональной футбольной команды. На самом же деле, как сообщается, спортсмены на службу не являлись и никаких военных обязанностей не выполняли.

Сумма нанесенного государству ущерба за дни псевдослужбы достигла 1,5 млн грн. Часть из этих средств командир уже вернул на этапе досудебного расследования, добавили в ОГП.

Сейчас командир ТЦК отстранен от должности.

Напомним

УНН сообщал, что в августе 2023 года правоохранители разоблачили в Ивано-Франковске схему фиктивного зачисления на военную службу в подразделения охраны ТЦК родственников руководства города и футболистов местного профессионального клуба.

В октябре командиру роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщили о подозрении.

В том же месяце суд отправил его под стражу с возможностью внесения залога в размере 214 тыс. грн.