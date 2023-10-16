Фіктивно зараховував на службу футболістів: повідомлено про підозру командиру роти ТЦК в Івано-Франківську
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Працівники ДБР повідомили про підозру командиру роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у перевищенні службових повноважень. Чоловік фіктивно зараховував на службу місцевих футболістів, повідомляє пресслужба ДБР, пише УНН.
Деталі
У серпні цього року правоохоронці викрили в Івано-Франківську схему фіктивного зарахування на військову службу до підрозділів охорони ТЦК родичів керівництва міста та футболістів місцевого професійного клубу.
Як встановило слідство, командир зарахував на військову службу в роту охорони 7 людей, які є гравцями та тренерами місцевої професійної футбольної команди. Усі вони служили лише на «папері» та не виконували жодних військових обов’язків, вказали в ДБР.
Ці особи «відслужили» загалом 1100 днів, отримавши від держави грошове та матеріальне забезпечення.
За даними ДБР, фіктивні військовослужбовці коштували бюджету майже 1,5 млн грн – це сума безпідставно нарахованих та виплачених їм коштів.
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Командира роти охорони Івано-Франківського обласного військкомату підозрюють у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Готуються клопотання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
Розслідування триває, готуються підозри іншим учасникам схеми.