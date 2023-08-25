Посадовці ТЦК в Івано-Франківську фіктивно зараховували на службу родичів очільників міста та футболістів - ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Працівники ДБР викрили в Івано-Франківську схему фіктивного зарахування на військову службу до підрозділів охорони Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки родичів керівництва міста та місцевих футболістів. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДБР.
Деталі
Бюро встановило особи деяких керівників ТЦК та СП, які фіктивно зараховували на службу родичів очільників міста та футболістів. Ті отримували можливість фактично не проходити військову службу.
Деякі з них спокійно брали участь у футбольних матчах у складі футбольного клубу з Прикарпаття. До того ж вони отримували від держави грошове та матеріальне забезпечення рахунком бюджетних коштів, визначено в ДБР.
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Правоохоронці провели близько 30 обшуків у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області, обласній військово-лікарській комісії, а також за місцями проживання фігурантів. Зараз перевіряють можливі протиправні дії персоналу під час проведення мобілізації, проходження служби та протиправного отримання грошового забезпечення.
За результатами буде вирішуватись питання повідомлення про підозру окремим військовим посадовцям ТЦК.
Розслідування проводиться у межах розпочатого кримінального провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану).