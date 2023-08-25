Підробляла довідки для ухилянтів: правоохоронці повідомили про підозру голові ВЛК у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Правоохоронці повідомили про підозру голові ВЛК Подільського ТЦК та СП у сприянні незаконному переправленню чоловіків призовного віку через держкордон України. Посадовець підробляв документи для ухилянтів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
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Раніше в межах цього ж провадження повідомлено про підозру голові ще однієї столичної ВЛК та 6 лікарям.
Посадовець, діючи у змові з іншими підозрюваними, допомагав у виготовленні довідок про непридатність чоловіків до проходження військової служби.
Вартість послуги з виготовлення фальсифікованих медичних документів становила від 3 до 4 тисяч доларів США з особи.
Загалом до схеми були залучені 9 людей, які підшуковували охочих уникнути мобілізації. А також особи, які безпосередньо виготовляли пакет необхідних документів, а саме - працівники різних медичних установ столиці, члени військово-лікарських комісій.
Вони оформлювали та видавали чоловікам призовного віку документи з фальшивими діагнозами для визнання непридатними для військової служби, таким чином усуваючи їм перешкоди для перетину державного кордону України.
Злочинну групу викрили під час підготовки пакету документів для трьох чоловіків призовного віку та одержання від них грошей.
За результатами слідчих дій у лютому 2023 року голові ВЛК Оболонського ТЦК та СП, а також 6 лікарям повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, у тому числі трьом з них - у складі організованої групи.
Під час подальшого розслідування правоохоронці встановили причетність до вказаного кримінального правопорушення голови ВЛК Подільського ТЦК та СП у м. Києві, якому повідомили про підозру 23 серпня.
Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Нагадаємо
18 серпня працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру голові військово-лікарської комісії одного з районних у місті Києві територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, який робив фіктивні довідки про непридатність до військової служби.