ДБР вручили підозру очільнику однієї з ВЛК Києва, який виготовляв довідки для ухилянтів

Цитата

“За розробленою організаторами схемою, голова ВЛК виготовляв чоловікам пакет фіктивних документів про, нібито, непридатність до військової служби та передавав їх своїм спільникам. Ціна „послуги“ для однієї особи становила 10 тисяч доларів США. Під контролем правоохоронних органів задокументовано кілька випадків видачі фіктивних документів.”, — повідомили у ДБР.

Деталі

Голові ВЛК повідомили про підозру у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України). За це йому загрожує до 9 років тюрми.

Слідчі встановили, що затриманий голова був спільником начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ та начальника Голосіївського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Їхню схему видачі фальшивих довідок для чоловіків призовного віку, які хочуть виїхати за кордон, ДБР викрило ще на початку цього місяця.

Додатково

За даними слідчих, за 10 тисяч доларів вони оформлювали ухилянтам документи про непридатність до військової служби. ДБР зафіксувала щонайменше три такі епізоди. Йому та його спільнику — начальнику Голосіївського районного ТЦК оголосити про підозру в незаконному переправленні через державний кордон України. Санкція статті передбачає покарання — до 9 років тюрми.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Кумівство” у столичному ТЦК: воєнком отримав протокол про корупцію, йому світить штраф

Досудове слідство триває. Правоохоронці встановлюють інших причетних до корупційної схеми осіб.