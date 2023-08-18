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ГБР вручили подозрение руководителю одной из ВВК Киева, который делал справки для уклонистов

ГБР вручили подозрение руководителю одной из ВВК Киева, который делал справки для уклонистов

Киев • УНН

 • 853196 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении председателю военно-врачебной комиссии одного из районных в городе Киеве территориальных центров комплектования и социальной поддержки, который делал фиктивные справки о непригодности к военной службе. Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает УНН.

Цитата

“По разработанной организаторами схеме, председатель ВВК изготавливал мужчинам пакет фиктивных документов о, якобы, непригодности к военной службе и передавал их своим сообщникам. Цена „услуги“ для одного человека составляла 10 тысяч долларов США. Под контролем правоохранительных органов задокументировано несколько случаев выдачи фиктивных документов.”, — сообщили в ГБР.

Детали

Председателю ВВК сообщили о подозрении в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины). За это ему грозит до 9 лет тюрьмы.

Следователи установили, что задержанный председатель был сообщником начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ и начальника Голосеевского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Их схему выдачи фальшивых справок для мужчин призывного возраста, которые хотят выехать за границу, ГБР разоблачило еще в начале этого месяца.

Дополнительно

По данным следователей, за 10 тысяч долларов они оформляли уклонистам документы о непригодности к военной службе. ГБР зафиксировала по меньшей мере три таких эпизода. Ему и его сообщнику — начальнику Голосеевского районного ТЦК объявить о подозрении в незаконной переправке через государственную границу Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — до 9 лет тюрьмы.

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Досудебное следствие продолжается. Правоохранители устанавливают других причастных к коррупционной схеме лиц.

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