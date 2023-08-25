Подделывала справки для уклонистов: правоохранители сообщили о подозрении главе ВВК в Киеве

ukru
19:26 • 26353 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 78373 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 102730 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 103376 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 95336 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 87255 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 108620 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130856 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 168193 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 199496 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В рф відкидають план перемир'я, але наполягають на довгостроковому врегулюванні

В рф відкидають план перемир'я, але наполягають на довгостроковому врегулюванні

13 марта, 11:24 • 22652 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 103427 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 101990 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 43916 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

18:27 • 23790 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 168193 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 199496 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 141839 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 148450 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 185007 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 43916 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 101990 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 119761 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 155505 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162427 просмотра
Актуальное
Подделывала справки для уклонистов: правоохранители сообщили о подозрении главе ВВК в Киеве

Подделывала справки для уклонистов: правоохранители сообщили о подозрении главе ВВК в Киеве

Киев • УНН

 • 670652 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Правоохранители сообщили о подозрении председателю ВВК Подольского ТЦК и СП в содействии незаконной переправке мужчин призывного возраста через госграницу Украины. Чиновник подделывал документы для уклонистов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Детали

Ранее в рамках этого же производства сообщено о подозрении председателю еще одной столичной ВВК и 6 врачам.

Чиновник, действуя в сговоре с другими подозреваемыми, помогал в изготовлении справок о непригодности мужчин к прохождению военной службы.

Стоимость услуги по изготовлению фальсифицированных медицинских документов составляла от 3 до 4 тысяч долларов США с человека.

Всего к схеме были привлечены 9 человек, которые подыскивали желающих избежать мобилизации. А также лица, которые непосредственно изготавливали пакет необходимых документов, а именно - работники различных медицинских учреждений столицы, члены военно-врачебных комиссий.

Они оформляли и выдавали мужчинам призывного возраста документы с фальшивыми диагнозами для признания непригодными для военной службы, таким образом устраняя им препятствия для пересечения государственной границы Украины.

Преступную группу разоблачили во время подготовки пакета документов для трех мужчин призывного возраста и получения от них денег.

По результатам следственных действий в феврале 2023 года председателю ВВК Оболонского ТЦК и СП, а также 6 врачам сообщили о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, в том числе трем из них - в составе организованной группы.

В ходе дальнейшего расследования правоохранители установили причастность к указанному уголовному правонарушению председателя ВВК Подольского ТЦК и СП в г. Киеве, которому сообщили о подозрении 23 августа.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним

18 августа работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении председателю военно-врачебной комиссии одного из районных в городе Киеве территориальных центров комплектования и социальной поддержки, который делал фиктивные справки о непригодности к военной службе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы