Подделывала справки для уклонистов: правоохранители сообщили о подозрении главе ВВК в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Правоохранители сообщили о подозрении председателю ВВК Подольского ТЦК и СП в содействии незаконной переправке мужчин призывного возраста через госграницу Украины. Чиновник подделывал документы для уклонистов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Детали
Ранее в рамках этого же производства сообщено о подозрении председателю еще одной столичной ВВК и 6 врачам.
Чиновник, действуя в сговоре с другими подозреваемыми, помогал в изготовлении справок о непригодности мужчин к прохождению военной службы.
Стоимость услуги по изготовлению фальсифицированных медицинских документов составляла от 3 до 4 тысяч долларов США с человека.
Всего к схеме были привлечены 9 человек, которые подыскивали желающих избежать мобилизации. А также лица, которые непосредственно изготавливали пакет необходимых документов, а именно - работники различных медицинских учреждений столицы, члены военно-врачебных комиссий.
Они оформляли и выдавали мужчинам призывного возраста документы с фальшивыми диагнозами для признания непригодными для военной службы, таким образом устраняя им препятствия для пересечения государственной границы Украины.
Преступную группу разоблачили во время подготовки пакета документов для трех мужчин призывного возраста и получения от них денег.
По результатам следственных действий в феврале 2023 года председателю ВВК Оболонского ТЦК и СП, а также 6 врачам сообщили о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, в том числе трем из них - в составе организованной группы.
В ходе дальнейшего расследования правоохранители установили причастность к указанному уголовному правонарушению председателя ВВК Подольского ТЦК и СП в г. Киеве, которому сообщили о подозрении 23 августа.
Санкция статьи предусматривает от 7 до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним
18 августа работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении председателю военно-врачебной комиссии одного из районных в городе Киеве территориальных центров комплектования и социальной поддержки, который делал фиктивные справки о непригодности к военной службе.