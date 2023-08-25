Чиновники ТЦК в Ивано-Франковске фиктивно зачисляли на службу родственников руководителей города и футболистов - ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Работники ГБР разоблачили в Ивано-Франковске схему фиктивного зачисления на военную службу в подразделения охраны Территориальных центров комплектования и социальной поддержки родственников руководства города и местных футболистов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.
Детали
Бюро установило личности некоторых руководителей ТЦК и СП, которые фиктивно зачисляли на службу родственников руководителей города и футболистов. Те получали возможность фактически не проходить военную службу.
Некоторые из них спокойно участвовали в футбольных матчах в составе футбольного клуба из Прикарпатья. К тому же они получали от государства денежное и материальное обеспечение за счет бюджетных средств, определено в ГБР.
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Правоохранители провели около 30 обысков в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки Ивано-Франковской области, областной военно-врачебной комиссии, а также по местам жительства фигурантов. Сейчас проверяют возможные противоправные действия персонала во время проведения мобилизации, прохождения службы и противоправного получения денежного обеспечения.
По результатам будет решаться вопрос сообщения о подозрении отдельным военным должностным лицам ТЦК.
Расследование проводится в рамках начатого уголовного производства по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения).