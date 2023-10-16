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Фиктивно зачислял на службу футболистов: сообщено о подозрении командиру роты ТЦК в Ивано-Франковске

Киев • УНН

 • 293049 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Работники ГБР сообщили о подозрении командиру роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в превышении служебных полномочий. Мужчина фиктивно зачислял на службу местных футболистов, сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.

Фиктивно зачислял на службу футболистов: сообщено о подозрении командиру роты ТЦК в Ивано-Франковске

Детали

В августе этого года правоохранители разоблачили в Ивано-Франковске схему фиктивного зачисления на военную службу в подразделения охраны ТЦК родственников руководства города и футболистов местного профессионального клуба.

Как установило следствие, командир зачислил на военную службу в роту охраны 7 человек, которые являются игроками и тренерами местной профессиональной футбольной команды. Все они служили только на «бумаге» и не выполняли никаких военных обязанностей’, указали в ГБР.

Эти лица «отслужили» всего 1100 дней, получив от государства денежное и материальное обеспечение.

По данным ГБР, фиктивные военнослужащие стоили бюджету почти 1,5 млн грн – это сумма безосновательно начисленных и выплаченных им средств.

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Командира роты охраны Ивано-Франковского областного военкомата подозревают в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Готовятся ходатайства об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Расследование продолжается, готовятся подозрения другим участникам схемы.

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