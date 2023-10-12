Побиття двох чоловіків у тернопільському ТЦК: двом військовим повідомили про підозру

Деталі

Встановлено, що близько 22:00 6 жовтня у середмісті Тернополя солдат-гранатометник з іншими військовослужбовцями зупинили місцевого жителя для перевірки документів. Побачивши, що чоловік народився в російському Мурманську, хоч і є громадянином України, вони запропонували йому проїхати до ТЦК. Після відмови тернополянина силоміць заштовхали до автомобіля, завдаючи при цьому ударів, та доправили до ТЦК.

Згодом його та іще одного мобілізованого військові побили у приміщенні територіального центру комплектування. На відео побиття, яке потрапило до соцмереж солдат-гранатометник та командир відділу охорони завдають ударів чоловікам, які лежать на ліжках.

За даними ДБР, у чоловіків виник конфлікт між потерпілими чоловіками та черговим військкомату. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння чоловіки, за словами свідків, намагалися побити чергового та забрати у нього зброю. Заяву про побиття черговий скерував до поліції.

Доповнення

11 жовтня командиру відділу охорони та солдату гранатометнику повідомлено про підозру у катуванні (ч. 2 ст. 127 КК України). Крім того, солдату-гранатометнику також повідомлено про підозру у незаконному позбавлені волі людини, за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 КК України).

Готуються клопотання про обрання запобіжних заходів підозрюваним та відсторонення їх від займаних посад.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що за процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону зареєстровано кримінальне провадження за фактом побиття двох військовозобов’язаних.