Избиение двух мужчин в тернопольском ТЦК: двум военным сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Работники ГБР сообщили о подозрении командиру и солдату-гранатометчику отдела охраны Тернопольского Объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки в пытках двух мужчин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.
Детали
Установлено, что около 22:00 6 октября в центре Тернополя солдат-гранатометчик с другими военнослужащими остановили местного жителя для проверки документов. Увидев, что мужчина родился в российском Мурманске, хотя и является гражданином Украины, они предложили ему проехать в ТЦК. После отказа тернополянина силой затолкали в автомобиль, нанося при этом удары, и доставили в ТЦК.
Впоследствии его и еще одного мобилизованного военные избили в помещении территориального центра комплектования. На видео избиения, которое попало в соцсети солдат-гранатометчик и командир отдела охраны наносят удары мужчинам, которые лежат на кроватях.
По данным ГБР, у мужчин возник конфликт между пострадавшими мужчинами и дежурным военкомата. Находясь в состоянии алкогольного опьянения мужчины, по словам свидетелей, пытались избить дежурного и забрать у него оружие. Заявление об избиении дежурный направил в полицию.
Дополнение
11 октября командиру отдела охраны и солдату гранатометчику сообщено о подозрении в пытках (ч. 2 ст. 127 УК Украины). Кроме того, солдату-гранатометчику также сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы человека, по предварительному сговору группой лиц, что сопровождалось причинением физических страданий (ч. 2 ст. 146 УК Украины).
Готовятся ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемым и отстранении их от занимаемых должностей.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что под процессуальным руководством Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона зарегистрировано уголовное производство по факту избиения двух военнообязанных.