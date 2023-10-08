У Тернополі чоловіки у військовій формі побили двох військовозобов’язаних: розпочато провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. За процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону зареєстровано кримінальне провадження за фактом побиття двох військовозобов’язаних. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
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"За фактом побиття двох військовозобов’заних у Тернополі розпочато кримінальне провадження. ... Попередня правова кваліфікація – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України)", — зазначили у пресслужбі прокуратури.
Деталі
Днями у мережі з'явилось відео, де видно як працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки застосовують фізичну силу до двох лежачих громадян, ймовірно нещодавно мобілізованих.
Наразі встановлюються усі обставини та причетні до цих протиправних дій.
Інцидент із побиття прокоментували й у тернопільському ТЦК та СК. Заявили, що проведуть службову перевірку, після якої будуть вжиті відповідні заходи.
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В тернопільському ТЦК та СК нагадали, що оповіщення громадян здійснюється військовослужбовцями, які мають досвід бойових дій та переміщені у ТЦК СП для проходження служби, які визнані обмежено придатними після отриманих поранень та контузій.