В Тернополе мужчины в военной форме избили двух военнообязанных: начато производство.
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. При процессуальном руководстве Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона зарегистрировано уголовное производство по факту избиения двух военнообязанных. Об этом сообщает офис Генерального прокурора, пишет УНН.
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"По факту избиения двух военнообязанных в Тернополе начато уголовное производство. Предварительная правовая квалификация – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины)", — отметили в пресс-службе прокуратуры.
Детали
На днях в Сети появилось видео, где видно как работники территориального центра комплектования и социальной поддержки применяют физическую силу к двум лежачим гражданам, вероятно недавно мобилизованным.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причастны к этим противоправным действиям.
Инцидент по избиению прокомментировали и в Тернопольском ТЦК и СК. Заявили, что проведут служебную проверку, после которой будут приняты соответствующие меры.
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В Тернопольском ТЦК и СК также напомнили, что оповещение граждан осуществляется военнослужащими, имеющими опыт боевых действий и перемещенными в ТЦК СП для прохождения службы, которые признаны ограниченно годными после полученных ранений и контузий.