Справу воєнкома з Полтавщини про жорстоке побиття підлеглого передали до суду

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"Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього начальника Диканського відділу Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він з двома іншими військовими у березні 2023 року побив до втрати свідомості свого підлеглого. Обвинувальний акт направлено до суду", - ідеться у повідомленні.

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Як вказали у ДБР, колишньому начальнику Диканського відділу ТТЦ і СП не подобалося, як підлеглий старший лейтенант виконує службові обов’язки. Також він міг відкрито говорити про різні конфлікти в колективі. Для того, аби виправити ситуацію, воєнком вирішив провести «виховну роботу», зазначили у бюро.

"Наприкінці березня 2023 посадовець взяв із собою головного сержанта та солдата, безпосереднім керівником яких був потерпілий. Близько опівночі вони під’їхали до будинку старшого лейтенанта та викликали його телефоном на розмову. Після нетривалої суперечки на словах в хід пішли кулаки. Воєнком почав бити старшого лейтенанта, згодом до нього приєдналися двоє інших військових", - повідомили у ДБР.

Більшість ударів прийшла в тулуб та голову. Побиття продовжувалося навіть тоді, коли потерпілий лежав на землі. Чоловік на деякий час втратив свідомість, а коли кривдники поїхали, ледве зміг зайти до своєї квартири. Швидку для військового викликали сусіди, коли побачили його в безпорадному стані, розповіли у бюро.

"У лікарні йому діагностувати численні забої, струс головного мозку, забійну рвану рану голови та рвану рану вуха", - сказано у повідомленні.

Колишній Диканський воєнком, якого після інциденту перевели до Машівського терцентру комплектування, обвинувачується у застосуванні військовою службовою особою насильства щодо підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до 12 років.

Двоє інших учасників побиття, які переведені до інших місць служби, обвинувачуються у заподіянні тілесних ушкоджень та вчинення інших насильницьких дій щодо начальника (ч. 4 ст. 405 КК України). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років.

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