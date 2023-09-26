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Дело военкома из Полтавской области о жестоком избиении подчиненного передали в суд

Дело военкома из Полтавской области о жестоком избиении подчиненного передали в суд

Киев • УНН

 • 174716 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Государственное бюро расследований сообщило, что завершило расследование в отношении военкома из Полтавской области, который жестоко избил подчиненного, передает УНН.

Цитата

"Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Диканьского отдела Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он с двумя другими военными в марте 2023 года избил до потери сознания своего подчиненного. Обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении.

Детали

Как указали в ГБР, бывшему начальнику Диканьского отдела ТЦК и СП не нравилось, как подчиненный старший лейтенант выполняет служебные обязанности. Также он мог открыто говорить о различных конфликтах в коллективе. Для того, чтобы исправить ситуацию, военком решил провести «воспитательную работу», указали в бюро.

"В конце марта 2023 года чиновник взял с собой главного сержанта и солдата, непосредственным руководителем которых был потерпевший. Около полуночи они подъехали к дому старшего лейтенанта и вызвали его по телефону на разговор. После непродолжительного спора на словах в ход пошли кулаки. Военком начал бить старшего лейтенанта, впоследствии к нему присоединились двое других военных", - сообщили в ГБР.

Большинство ударов пришло в туловище и голову. Избиение продолжалось даже тогда, когда потерпевший лежал на земле. Мужчина на некоторое время потерял сознание, а когда обидчики уехали, едва смог зайти в свою квартиру. Скорую для военного вызвали соседи, когда увидели его в беспомощном состоянии, рассказали в бюро.

"В больнице ему диагностировали многочисленные ушибы, сотрясение головного мозга, убойную рваную рану головы и рваную рану уха", - сказано в сообщении.

Бывший Диканьский военком, которого после инцидента перевели в Машевский терцентр комплектования, обвиняется в применении военным должностным лицом насилия в отношении подчиненного, совершенного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Двое других участников избиения, которые переведены в другие места службы, обвиняются в причинении телесных повреждений и совершении других насильственных действий в отношении начальника (ч. 4 ст. 405 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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