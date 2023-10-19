ДБР: суд відправив під варту працівника військкомату, який брав на фіктивну службу футболістів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Личаківський райсуд міста Львова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою командиру роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який взяв на фіктивну службу професійних футболістів. Про це повідомляє пресслужба ДБР, пише УНН.
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Повідомляється, що працівникові військкомату суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави обсягом 214 тис. грн. Також суд на місяць відсторонив його від виконання обов’язків.
За даними слідства, командир зарахував на військову службу в роту охорони 7 осіб, які є гравцями та тренерами місцевої професійної футбольної команди. Усі вони служили лише на «папері» та не виконували жодних військових обов’язків.
"Так ці особи «відслужили» загалом 1100 днів, отримавши від держави грошове та матеріальне забезпечення. Фіктивні військовослужбовці коштували бюджету майже 1,5 млн грн – це сума безпідставно нарахованих та виплачених їм коштів", - зазначили у ДБР.
Раніше ДБР повідомило йому про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).
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