ГБР: суд отправил под стражу сотрудника военкомата, который брал на фиктивную службу футболистов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Лычаковский райсуд города Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей командиру роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, который взял на фиктивную службу профессиональных футболистов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что сотруднику военкомата суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 214 тыс. грн. Также суд на месяц отстранил его от выполнения обязанностей.
По данным следствия, командир зачислил на военную службу в роту охраны 7 человек, которые являются игроками и тренерами местной профессиональной футбольной команды. Все они служили только на «бумаге» и не выполняли никаких военных обязанностей.
"Так эти лица «отслужили» всего 1100 дней, получив от государства денежное и материальное обеспечение. Фиктивные военнослужащие стоили бюджету почти 1,5 млн грн – это сумма безосновательно начисленных и выплаченных им средств", - отметили в ГБР.
Ранее ГБР сообщило ему о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).
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