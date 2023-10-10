ДБР розслідує 260 проваджень щодо порушень у військкоматах та ВЛК
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Державне бюро розслідувань розслідує 260 кримінальних проваджень за фактами порушень у військкоматах та ВЛК, у межах яких, зокрема, задокументовано, що посадовці отримали неправомірну вигоду на майже 4 млн грн, повідомило ДБР, пише УНН.
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«І хоча переважна більшість працівників ТЦК та ВЛК сумлінно виконують свої обов’язки, у багатьох регіонах трапляються випадки зловживань службовим становищем чи перевищенням повноважень. Загалом у цьому році ДБР розслідує 260 кримінальних проваджень, пов'язаних із роботою терцентрів комплектування та військово-лікарських комісій»,- йдеться в повідомленні.
«У межах цих кримінальних проваджень ДБР також задокументувало факти отримання посадовцями неправомірної вигоди на суму майже 4 млн гривень, а суди арештували майна на суму понад 3,2 млн гривень».
Деталі
На виконання рішення РНБО України від 11 серпня 2023 року працівники ДБР посилили системну роботу щодо протидії зловживанням та порушенням у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки й військово-лікарських комісіях.
Як повідомляється, до суду вже направлено 21 обвинувальний акт стосовно ще 35 осіб. Про підозру повідомлені ще 58 осіб.
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