Знімали з військового обліку депутатів та їх родичів: ДБР викрило злочинну схему на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Працівники ДБР викрили схему в Одеському районному територіальнім центрі комплектування та соціальної підтримки, яка допомагала депутатам та їх родичам уникнути мобілізації. Про це повідомило Державне бюро розслідувань, пише УНН.
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Працівники ДБР затримали військовослужбовця Одеського ТЦК та начальницю одного з управлінь органів місцевого самоврядування при спробі одержання коштів за незаконну діяльність.
Фігуранти за 12 тисяч доларів допомагали чоловікам призовного віку ухилятися від військової служби.
Основними клієнтами були місцеві народні обранці та їхнє наближене коло осіб, яким готували документи щодо непридатності для військової служби і знімали з військового обліку.
Слідством задокументовано, що за такою схемою ділки «допомогли» щонайменше 10 чоловікам стати непридатними для військової служби.
Наразі працівники ДБР встановлюють повне коло причетних до оборудки осіб серед посадовців Одеського РТЦК та СП.
Затриманим вже повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення їх від посади.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
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