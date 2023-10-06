Снимали с воинского учета депутатов и их родственников: ГБР разоблачило преступную схему в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Работники ГБР разоблачили схему в Одесском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, которая помогала депутатам и их родственникам избежать мобилизации. Об этом сообщило Государственное бюро расследований, пишет УНН.
Детали
Работники ГБР задержали военнослужащего Одесского ТЦК и начальницу одного из управлений органов местного самоуправления при попытке получения средств за незаконную деятельность.
Фигуранты за 12 тысяч долларов помогали мужчинам призывного возраста уклоняться от военной службы.
Основными клиентами были местные народные избранники и их приближенный круг лиц, которым готовили документы о непригодности для военной службы и снимали с воинского учета.
Следствием задокументировано, что по такой схеме дельцы "помогли" не менее 10 мужчинам стать непригодными для военной службы.
Сейчас работники ГБР устанавливают полный круг причастных к сделке лиц среди должностных лиц Одесского РТЦК и СП.
Задержанным уже сообщено о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды, решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении их от должности.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Требовал 10 тысяч долларов: в Днепре прокурора задержали на взятке: в Днепре прокурора задержали на взятке