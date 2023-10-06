Вимагав 10 тисяч доларів: у Дніпрі прокурора затримали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Правоохоронці викрили на корупції прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпро, повідомила Служба безпеку України, пише УНН.
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Як повідомляється, посадовець вимагав 10 тис. доларів США з місцевого жителя, син якого є фігурантом розслідування щодо шахрайства та підроблення документів, печаток і штампів.
Правоохоронці затримали прокурора під час передачі йому всієї суми неправомірної вигоди.
За цей хабар прокурор спочатку, як повідомили у СБУ, збирався змінити кваліфікацію злочину на менш тяжкий, а потім взагалі пообіцяв «закрити» відповідне кримінальне провадження, у якому він був процесуальним керівником.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрання міри запобіжного заходу.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
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