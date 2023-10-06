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Требовал 10 тысяч долларов: в Днепре прокурора задержали на взятке

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КИЕВ. 6 октября. УНН. Правоохранители разоблачили на коррупции прокурора Левобережной окружной прокуратуры города Днепр, сообщила Служба безопасность Украины, пишет УНН

Детали

Как сообщается, чиновник требовал 10 тыс. долларов США с местного жителя, сын которого является фигурантом расследования в отношении мошенничества и подделки документов, печатей и штампов.

Правоохранители задержали прокурора во время передачи ему всей суммы неправомерной выгоды.

За эту взятку прокурор сначала, как сообщили в СБУ, собирался изменить квалификацию преступления на менее тяжкое, а затем вообще пообещал «закрыть» соответствующее уголовное производство, в котором он был процессуальным руководителем.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 УКУ (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и избрание меры пресечения.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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