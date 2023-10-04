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Хабар у 45 тисяч доларів: прокурору Фастівської окружної прокуратури повідомили про підозру

Хабар у 45 тисяч доларів: прокурору Фастівської окружної прокуратури повідомили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Працівники ДБР повідомили про підозру прокурору Фастівської окружної прокуратури Київської області, який вимагав хабар у розмірі 45 тисяч доларів США у приватного підприємства. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що прокурор здійснював нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування щодо підприємства. Він запропонував представнику компанії закрити кримінальне провадження за 30 тисяч доларів США. При цьому він вимагав дати наперед половину обумовленої суми, а решту хотів отримати вже після закриття справи.

Взявши «аванс» у туалетній кабінці одного з ресторанів Києва, прокурор вирішив ще трохи заробити на підприємстві та повідомив бізнесменам, що проти підприємства розслідується ще одна кримінальна справа. За додаткові 15 тисяч він обіцяв «розв’язати питання» й щодо цієї справи, але це питання домовились обговорити після закриття першого провадження.

Працівники ДБР затримали прокурора у середмісті Києва під час отримання другої частини хабаря у 15 тисяч доларів. На зустріч прокурор приніс копію постанови про закриття першого кримінального провадження.

За уточненими даними прокурору повідомлено про підозру за статтею прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 та ч. 4 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Прокурора Фастівської окружної прокуратури було затримано при спробі отримати хабар розміром 30 тисяч доларів.

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