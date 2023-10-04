На хабарі у 30 тис. доларів затримали прокурора Фастівської окружної прокуратури

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«Продовжуємо на практиці втілювати принцип нульової толерантності до корупції. Очищуємо систему», - написав у соціальній мережі Х генпрокурор Андрій Костін.

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Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі співробітниками ДБР та за оперативного супроводу СБУ викрили та затримали прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області, під час одержання 15 000 дол США від підприємця за закриття кримінального провадження. Першу частину хабара йому було передано на попередній зустрічі.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та роботи затриманого.

Йому готується повідомлення про підозру за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (4 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років.

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