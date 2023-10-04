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На взятке в 30 тыс. долларов задержали прокурора Фастовской окружной прокуратуры

На взятке в 30 тыс. долларов задержали прокурора Фастовской окружной прокуратуры

Киев • УНН

 • 657542 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Прокурор Фастовской окружной прокуратуры был задержан, при попытке получить взятку в размере 30 тысяч долларов. Об этом сообщил Офис генерального прокурора, пишет УНН.

Цитата

«Продолжаем на практике воплощать принцип нулевой толерантности к коррупции. Очищаем систему», - написал в социальной сети Х генпрокурор Андрей Костин.

Детали

Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно с сотрудниками ГБР и при оперативном сопровождении СБУ разоблачили и задержали прокурора Фастовской окружной прокуратуры Киевской области, во время получения 15 000 долл США от предпринимателя за закрытие уголовного производства. Первая часть взятки ему была передана на предыдущей встрече.

Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы задержанного.

Ему готовится сообщение о подозрении по факту принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (4 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 12 лет.

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