Взятка в 45 тысяч долларов: прокурору Фастовской окружной прокуратуры сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Работники ГБР сообщили о подозрении прокурору Фастовской окружной прокуратуры Киевской области, который требовал взятку в размере 45 тысяч долларов США у частного предприятия. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что прокурор осуществлял надзор за соблюдением законов во время досудебного расследования в отношении предприятия. Он предложил представителю компании закрыть уголовное производство за 30 тысяч долларов США. При этом он требовал дать заранее половину оговоренной суммы, а остальное хотел получить уже после закрытия дела.
Взяв «аванс» в туалетной кабинке одного из ресторанов Киева, прокурор решил еще немного заработать на предприятии и сообщил бизнесменам, что против предприятия расследуется еще одно уголовное дело. За дополнительные 15 тысяч он обещал «решить вопрос» и по этому делу, но этот вопрос договорились обсудить после закрытия первого производства.
Работники ГБР задержали прокурора в центре Киева во время получения второй части взятки в 15 тысяч долларов. На встречу прокурор принес копию постановления о закрытии первого уголовного производства.
По уточненным данным прокурору сообщено о подозрении по статье принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 и ч. 4 ст. 368 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним
Прокурор Фастовской окружной прокуратуры был задержан при попытке получить взятку в размере 30 тысяч долларов.