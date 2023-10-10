ГБР расследует 260 производств по нарушениям в военкоматах и ВЛК
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Государственное бюро расследований расследует 260 уголовных производств по фактам нарушений в военкоматах и ВЛК, в рамках которых, в частности, задокументировано, что должностные лица получили неправомерную выгоду на почти 4 млн грн, сообщило ГБР, пишет УНН.
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«И хотя подавляющее большинство работников ТЦК и ВЛК добросовестно выполняют свои обязанности, во многих регионах случаются случаи злоупотреблений служебным положением или превышением полномочий. Всего в этом году ГБР расследует 260 уголовных производств, связанных с работой терцентров комплектования и военно-врачебных комиссий», - говорится в сообщении.
«В рамках этих уголовных производств ГБР также задокументировало факты получения должностными лицами неправомерной выгоды на сумму почти 4 млн гривен, а суды арестовали имущества на сумму более 3,2 млн гривен».
Детали
Во исполнение решения СНБО Украины от 11 августа 2023 года сотрудники ГБР усилили системную работу по противодействию злоупотреблениям и нарушениям в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и военно-врачебных комиссиях.
Как сообщается, в суд уже направлено 21 обвинительный акт в отношении еще 35 человек. О подозрении сообщено еще 58 людям.
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