Застрелив сусідського собаку, привезеного із зони АТО: киянин піде під суд
Київ • УНН
51-річного киянина судитимуть за те, що було застрелено сусідську бельгійську вівчарку на прізвисько Чіп, яку привезли із зони АТО.
У Києві судитимуть чоловіка за стрілянину у бельгійську вівчарку сусіда, через що пес, якого привезли із зони АТО у 2016 році, помер, повідомили у Київській міській прокуратурі, пише УНН.
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"Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 51-річного жителя Києва за обвинуваченням у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі (ч. 1 ст. 299 КК України)", - ідеться у повідомленні.
За даними слідства, у квітні 2024 року, обвинувачений, перебуваючи в обідній час у приватному будинку в Подільському районі, здійснив три прицільні постріли у сусідського собаку породи "бельгійська вівчарка". Тварина загинула.
Як повідомили у прокуратурі, пса на прізвисько "Чіп" привезли із зони АТО у 2016 році, і він багато років охороняв будинок своєї родини. "Сусіду ж не подобалось, що собака весь час на нього гавкає", - вказали у прокуратурі.
Під час досудового розслідування встановлено місце, де перебував обвинувачений в момент пострілу та зброю, з якої вбито тварину, а саме револьвер калібру 4 мм, споряджений патронами Флобера.
Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.
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