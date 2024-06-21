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На Харківщині повідомили підозру чоловіку, який задушив двох кошенят

Київ • УНН

 • 14920 перегляди

28-річний чоловік з Харківської області задушив двох своїх 10-місячних кошенят металевим дротом, і йому загрожує від 5 до 8 років в'язниці за жорстоке поводження з тваринами.

На Харківщині повідомили підозру чоловіку, який задушив двох кошенят

У жорстокому поводженні з тваринами підозрюється житель Харківщини, який задушив двох власних 10-місячних кошенят. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, пише УНН.

Деталі

28-річному чоловіку з села Гаврилівка Чугуївського району Харківщини повідомлено про підозру у  жорстокому поводженні з тваринами, вчиненому активним способом (ч. 3 ст. 299 КК України).

Слідчі встановили, що 20 травня поточного року на території власного домоволодіння чоловік вбив двох своїх кошенят, яким було по 10 місяців.

Тварин він задушив металевою проволокою, а потім поклав у мішок, який згодом його друг викинув на смітник.

Зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Слідство триває.

Нагадаємо

З 2021 року в Україні діє закон про протидію жорстокому поводженню з тваринами. Документ, який ухвалила Верховна Рада, вводить нові правила вигулу та утримання тварин, а також догляду за ними.

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