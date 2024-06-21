На Харківщині повідомили підозру чоловіку, який задушив двох кошенят
Київ • УНН
28-річний чоловік з Харківської області задушив двох своїх 10-місячних кошенят металевим дротом, і йому загрожує від 5 до 8 років в'язниці за жорстоке поводження з тваринами.
У жорстокому поводженні з тваринами підозрюється житель Харківщини, який задушив двох власних 10-місячних кошенят. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, пише УНН.
Деталі
28-річному чоловіку з села Гаврилівка Чугуївського району Харківщини повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з тваринами, вчиненому активним способом (ч. 3 ст. 299 КК України).
Слідчі встановили, що 20 травня поточного року на території власного домоволодіння чоловік вбив двох своїх кошенят, яким було по 10 місяців.
Тварин він задушив металевою проволокою, а потім поклав у мішок, який згодом його друг викинув на смітник.
Зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Слідство триває.
Нагадаємо
З 2021 року в Україні діє закон про протидію жорстокому поводженню з тваринами. Документ, який ухвалила Верховна Рада, вводить нові правила вигулу та утримання тварин, а також догляду за ними.
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