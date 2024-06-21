На Харьковщине сообщили подозрение мужчине, который задушил двух котят

В жестоком обращении с животными подозревается житель Харьковщины, который задушил двух собственных 10-месячных котят. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

28-летнему мужчине из села Гавриловка Чугуевского района Харьковщины сообщено о подозрении в жестоком обращении с животными, совершенном активным способом (ч. 3 ст. 299 УК Украины).

Следователи установили, что 20 мая текущего года на территории собственного домовладения мужчина убил двух своих котят, которым было по 10 месяцев.

Животных он задушил металлической проволокой, а затем положил в мешок, который впоследствии его друг выбросил на помойку.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Следствие продолжается.

Напомним

С 2021 года в Украине действует закон О противодействии жестокому обращению с животными. Документ , который приняла Верховная Рада, вводит новые правила выгула и содержания животных, а также ухода за ними.

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