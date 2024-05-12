Чернигов: мужчина стрелял в собаку из травматического пистолета, ему грозит до трех лет заключения

Полиция Черниговщины расследует жестокое обращение с животным. 50-летний мужчина задержан за выстрел в собаку на автостоянке. Об этом сообщает Полиция Черниговской области, передает УНН.

Детали

Полиция Черниговщины расследует случай жестокого обращения с животным, которое случилось на автостоянке в Чернигове. Злоумышленник, 50-летний мужчина, задержан после того, как он выстрелил в собаку из травматического пистолета. Полицейские изъяли у него оружие и патроны.

Инцидент произошел 10 мая утром, когда в полицию поступило сообщение от охранника автостоянки. По информации, злоумышленник выпустил несколько выстрелов в направлении собаки, которая находилась на территории стоянки.

Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и установили личность злоумышленника. Мужчина признался в содеянном и был задержан. Собака, которая получила травмы, была доставлена в ветеринарную клинику, где получает необходимую медицинскую помощь.

По факту жестокого обращения с животным начато уголовное производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины. Если виновник будет признан виновным, ему грозит до трех лет лишения свободы.

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