Каждая жизнь важна: в Киеве копы достали из-под завалов собаку, пес уже в семье

В Голосеевском районе столицы, где сегодня правоохранители фиксировали последствия вражеской атаки, в одном из поврежденных россиянами домах обнаружили собаку. Чихуахуа деблокировали из истерзанной россиянами квартиры, и передали волонтерам. Об этом рассказали в Нацполиции, передает УНН.

Еще одна спасенная жизнь. Полицейским Киева удалось спасли собаку, которая была заблокирована в разрушенной квартире поврежденного дома в Голосеевском районе. При осмотре одной из квартир многоэтажки правоохранители нашли собаку породы чихуахуа. - сообщили полицейские

Детали

Полицейские отметили, что хоть пушистик не получил повреждений, однако очень дрожал от пережитого.

Впоследствии полицейские сообщили, что собаку уже передали ее хозяевам.