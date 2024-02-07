Кожне життя важливе: у Києві копи дістали з-під завалів собаку, пес вже у родині

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Київ • УНН

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Київська поліція врятувала собаку породи чихуахуа, яка опинилася під завалами квартири, що постраждала від російських обстрілів у Голосіївському районі столиці.

У Голосіївському районі столиці, де сьогодні правоохоронці фіксували наслідки ворожої атаки, в одному з пошкоджених росіянами будинках виявили собаку. Чихуахуа деблокували з понівеченої росіянами квартири, та передали волонтерам. Про це розповіли у Нацполіції, передає УНН.

Ще одне врятоване життя. Поліцейським Києва вдалось врятували собаку, яка була заблокована у зруйнованій квартирі пошкодженого будинку в Голосіївському районі. Під час огляду однієї з квартир багатоповерхівки правоохоронці знайшли песика породи чихуахуа.

- повідомили поліцейські

Деталі

Поліцейські зазначили, що хоч пухнастик не отримав ушкоджень, однак дуже тремтів від пережитого.

Згодом поліцейські повідомили, що собаку вже передали його хазяїнам.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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