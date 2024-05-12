Чернігів: чоловік стріляв у собаку з травматичного пістолета, йому загрожує до трьох років ув’язнення
Київ • УНН
У Чернігові затримали 50-річного чоловіка, який вистрілив у собаку з травматичного пістолета на автостоянці.
Поліція Чернігівщини розслідує жорстоке поводження з твариною. 50-річного чоловіка затримано за вистріл у собаку на автостоянці. Про це повідомляє Поліція Чернігівської області, передає УНН.
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Поліція Чернігівщини розслідує випадок жорстокого поводження з твариною, що стався на автостоянці в Чернігові. Зловмисника, 50-річного чоловіка, затримано після того, як він вистрілив у собаку з травматичного пістолету. Поліцейські вилучили у нього зброю та набої.
Інцидент трапився 10 травня вранці, коли до поліції надійшло повідомлення від охоронця автостоянки. За інформацією, зловмисник випустив кілька пострілів у напрямку собаки, яка перебувала на території стоянки.
Поліцейські оперативно прибули на місце події та встановили особу зловмисника. Чоловік зізнався у скоєному та був затриманий. Собака, яка отримала травми, була доставлена до ветеринарної клініки, де отримує необхідну медичну допомогу.
За фактом жорстокого поводження з твариною розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України. Якщо винуватець буде визнаний винним, йому загрожує до трьох років позбавлення волі.
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