В Киеве будут судить мужчину за стрельбу в бельгийскую овчарку соседа, из-за чего пес, которого привезли из зоны АТО в 2016 году, умер, сообщили в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.

Детали

"Направлен в суд обвинительный акт в отношении 51-летнего жителя Киева по обвинению в жестоком обращении с животным, что привело к его гибели (ч. 1 ст. 299 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в апреле 2024 года, обвиняемый, находясь в обеденное время в частном доме в Подольском районе, совершил три прицельных выстрела в соседскую собаку породы "бельгийская овчарка". Животное погибло.

Как сообщили в прокуратуре, пса по кличке "Чип" привезли из зоны АТО в 2016 году, и он много лет охранял дом своей семьи. "Соседу же не нравилось, что собака все время на него лает", - указали в прокуратуре.

Во время досудебного расследования установлено место, где находился обвиняемый в момент выстрела и оружие, из которого убито животное, а именно револьвер калибра 4 мм, снаряженный патронами Флобера.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

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