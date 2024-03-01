Знайдено трирічного хлопчика, який загубився в столиці
Київ • УНН
У Києві поліція повернула матері 3-річного хлопчика після того, як він вибіг з кав'ярні та був знайдений перехожими, які повідомили владу.
У Києві поліція повернула мамі маленького сина, що вибіг з кав’ярні та втік.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Київ, передає УНН.
Деталі
У Києві на спецлінію 102 надійшло повідомлення від розгубленої матері, яка поінформувала про те, що її трирічний син вибіг з кафе в Подільському районі та втік в невідомому напрямку.
Після чого всі патрульні одиниці Подільського району та співробітники сектору ювенальної превенції були орієнтовані на розшук малюка.
Невдовзі маленького хлопчика вдалося знайти та повернути мамі.
Додамо
Виявилося, що перехожі помітили дитину на вулиці та повідомили правоохоронців.
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