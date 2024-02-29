Тіло 15-річного хлопця знайшли у покинутій будівлі в селі на Київщині
Київ • УНН
Тіло 15-річного хлопчика з Сумської області було знайдено без тілесних ушкоджень у покинутій будівлі в селі Рудня Київської області. Поліція розпочала розслідування, щоб встановити причину його смерті.
На Київщині місцевий виявив тіло 15-річного хлопця в закинутій будівлі. Про це повідомляє Поліція Київщини, передає УНН.
Деталі
У селі Рудня Київської області 27 лютого місцевий мешканець виявив тіло 15-річного хлопця на території закинутої будівлі.
Правоохоронці встановили, що загиблий є уродженцем Сумщини.
За попередньою інформацією, тілесних пошкоджень на тілі хлопця не виявлено. Тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення статичної причини смерті.
Додамо
Наразі поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".
Поліція викрила шахраїв, які під виглядом допомоги дітям з інвалідністю виманювали гроші19.02.24, 16:45 • 20735 переглядiв