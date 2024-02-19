Поліція викрила шахраїв, які під виглядом допомоги дітям з інвалідністю виманювали гроші
Київ • УНН
Поліція викрила шахрайську групу, яка під виглядом допомоги дітям з інвалідністю ошукала громадян на понад 12 мільйонів гривень.
Про підозру оголосили шахраям, які виманили в громадян понад 12 млн грн на нібито допомогу дітям з інвалідністю. Про це повідомляє пресслужба Нацполіція України, пише УНН.
Для реалізації злочину аферисти відкрили три шахрайські кол-центри у Житомирі, до роботи в яких залучили понад 40 операторів. За кожним з них була закріплена власна легенда: одні представлялись волонтерами й виманювали гроші під приводом допомоги дітям з інвалідністю, інші — дитячим будинкам та малозабезпеченим сім’ям. Таким чином їм вдалося видурити більш ніж 12 мільйонів гривень,
Деталі
Оперативники Департаменту карного розшуку встановили організаторку оборудки — 37-річну мешканку Києва, яка залучила і чітко розподілила ролі в злочинній організації серед шістьох мешканців Житомира, включаючи рідну сестру.
Так, для переведення отриманих незаконним шляхом коштів у готівку спільники використовували фіктивних фізичних осіб-підприємців, які надавали юридичні й консультаційні "послуги" та товариства з обмеженою відповідальністю, які займалися продажем будівельних матеріалів й інших товарів чи послуг, які до благодійних фондів не мали жодного відношення.
Щоб увійти в довіру до потенційних благодійників, шахраї використовували історії й фото реальних хворих дітей та малозабезпечених осіб. Наприклад, скориставшись складним матеріальним становищем матері двох дітей з інвалідністю, шахраї зібрали на реабілітацію дітей понад 400 тисяч гривень, а родині передали лише 20 тисяч. Решту присвоїли собі,
На території Київської та Житомирської областей провели 35 санкціонованих обшуків, у ході яких слідчі Нацполіції вилучили мобільні термінали, комп‘ютерну техніку, печатки благодійних фондів та інші знаряддя і засоби вчинення злочинів.
Доповнення
За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора семи фігурантам оголошено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 5 ст. 190 Кримінального Кодексу України).
До суду подано клопотання про обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.
Нагадаємо
У Києві судитимуть групу шахраїв, які через Telegram-канали ошукали понад 100 потерпілих на 400 тисяч гривень.