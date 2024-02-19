Полиция разоблачила мошенников, которые под видом помощи детям с инвалидностью выманивали деньги

О подозрении объявили мошенникам, которые выманили у граждан более 12 млн грн на якобы помощь детям с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, пишет УНН.

Для реализации преступления аферисты открыли три мошеннических колл-центра в Житомире, к работе в которых привлекли более 40 операторов. За каждым из них была закреплена собственная легенда: одни представлялись волонтерами и выманивали деньги под предлогом помощи детям с инвалидностью, другие - детским домам и малообеспеченным семьям. Таким образом им удалось выманить более 12 миллионов гривен, - говорится в сообщении.

Детали

Оперативники Департамента уголовного розыска установили организатора сделки - 37-летнюю жительницу Киева, которая привлекла и четко распределила роли в преступной организации среди шести жителей Житомира, включая родную сестру.

Так, для обналичивания полученных незаконным путем средств сообщники использовали фиктивных физических лиц-предпринимателей, которые предоставляли юридические и консультационные "услуги" и общества с ограниченной ответственностью, которые занимались продажей строительных материалов и других товаров или услуг, которые к благотворительным фондам не имели никакого отношения.

Чтобы войти в доверие к потенциальным благотворителям, мошенники использовали истории и фото реальных больных детей и малообеспеченных лиц. Например, воспользовавшись сложным материальным положением матери двух детей с инвалидностью, мошенники собрали на реабилитацию детей более 400 тысяч гривен, а семье передали только 20 тысяч. Остальные присвоили себе, - отметили правоохранители.

На территории Киевской и Житомирской областей провели 35 санкционированных обысков, в ходе которых следователи Нацполиции изъяли мобильные терминалы, компьютерную технику, печати благотворительных фондов и другие орудия и средства совершения преступлений.

Дополнение

Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора семи фигурантам объявлено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах организованной группой (ч. 5 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины).

В суд подано ходатайство об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Напомним

В Киеве будут судить группу мошенников, которые через Telegram-каналы обманули более 100 потерпевших на 400 тысяч гривен.