Тело 15-летнего парня нашли в заброшенном здании в селе на Киевщине

На Киевщине местный обнаружил тело 15-летнего парня в заброшенном здании. Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает УНН.

Детали

В селе Рудня Киевской области 27 февраля местный житель обнаружил тело 15-летнего парня на территории заброшенного здания.

Правоохранители установили, что погибший является уроженцем Сумщины.

По предварительной информации, телесных повреждений на теле парня не обнаружено. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления статической причины смерти.

Добавим

Сейчас полиция начала уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

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