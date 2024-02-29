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Тело 15-летнего парня нашли в заброшенном здании в селе на Киевщине

Тело 15-летнего парня нашли в заброшенном здании в селе на Киевщине

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 00:18  •  2092 просмотра

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Тело 15-летнего мальчика из Сумской области было найдено без телесных повреждений в заброшенном здании в селе Рудня Киевской области. Полиция начала расследование, чтобы установить причину его смерти.

На Киевщине местный обнаружил тело 15-летнего парня в заброшенном здании. Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает УНН.

Детали

В селе Рудня Киевской области 27 февраля местный житель обнаружил тело 15-летнего парня на территории заброшенного здания.

Правоохранители установили, что погибший является уроженцем Сумщины.

По предварительной информации, телесных повреждений на теле парня не обнаружено. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления статической причины смерти.

Добавим

Сейчас полиция начала уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Полиция разоблачила мошенников, которые под видом помощи детям с инвалидностью выманивали деньги19 февраля 2024, 14:45 • 17587 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Криминал и ЧП
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kievКиев
Тіло 15-річного хлопця знайшли у покинутій будівлі в селі на Київщині
The body of a 15-year-old boy was found in an abandoned building in a village in Kyiv region
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Тело 15-летнего парня нашли в заброшенном здании в селе на Киевщине

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