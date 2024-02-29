Тело 15-летнего парня нашли в заброшенном здании в селе на Киевщине
Киев • УНН
Тело 15-летнего мальчика из Сумской области было найдено без телесных повреждений в заброшенном здании в селе Рудня Киевской области. Полиция начала расследование, чтобы установить причину его смерти.
На Киевщине местный обнаружил тело 15-летнего парня в заброшенном здании. Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает УНН.
Детали
В селе Рудня Киевской области 27 февраля местный житель обнаружил тело 15-летнего парня на территории заброшенного здания.
Правоохранители установили, что погибший является уроженцем Сумщины.
По предварительной информации, телесных повреждений на теле парня не обнаружено. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления статической причины смерти.
Добавим
Сейчас полиция начала уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".
Полиция разоблачила мошенников, которые под видом помощи детям с инвалидностью выманивали деньги19 февраля 2024, 14:45 • 17587 просмотров
Тело 15-летнего парня нашли в заброшенном здании в селе на Киевщине
Тело 15-летнего мальчика из Сумской области было найдено без телесных повреждений в заброшенном здании в селе Рудня Киевской области. Полиция начала расследование, чтобы установить причину его смерти.
Группа бойцов 73-го центра ССО погибла в бою во время боевого задания
Украинские военнослужащие 73-го морского центра специальных операций погибли в бою во время эвакуации сил после выполнения задания против российских оккупантов.
рф распространяет фейковую новость о планах Польши аннексировать территории Украины
рф распространяет "новость" о том, что Польша планирует аннексировать западные части украинских территорий, чтобы спровоцировать конфликт между странами.
Сенат Франции включил право на аборт в конституцию
Сенат Франции проголосовал за включение права на аборт в конституцию страны.
Стефанчук обсудил поддержку и сотрудничество с Чехией
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подчеркнул необходимость непрерывных поставок оружия в Украину, в частности средств противовоздушной обороны, артиллерии и бронетехники, во время встреч с чешскими парламентскими лидерами.
Продвижение в Донецкой области: оккупанты продолжают наступление на востоке
рф продвинула свои войска на юг Бердичева, Тоненького, в Орловке и вблизи Невельского в Донецкой области.
Акционеры Apple не хотят рассказывать общественности об экспериментах компании с AI
Генеральный директор Apple Тим Кук пообещал раскрыть планы компании по использованию генеративного искусственного интеллекта позже в 2024 году после того, как акционеры отклонили предложение, требовавшее большего раскрытия информации об использовании искусственного интеллекта в Apple и его принципах.
ВСУ информируют о ракетной угрозе в Харьковской области
Воздушные силы Украины сообщили о ракетной опасности в Харьковской области.
Убили пожилого мужчину за замечание: На Харьковщине идентифицированы 3 российских оккупантов
В Харьковской области установлены данные трех человек, которые оказались военнослужащими рф. Оккупанты обвинены в убийстве 70-летнего мужчины после того, как он высказал замечание.
Разногласия между лидерами Группы Семи: Франция отрицает тезис США о законности вывода замороженных российских активов в пользу Украины
Лидеры "Большой семерки" разошлись во мнениях относительно законности вывода замороженных российских активов в пользу Украины, причем Франция оспорила позицию США, что это разрешено международным правом.