Найден трехлетний мальчик, который потерялся в столице

В Киеве полиция вернула маме маленького сына, который выбежал из кафе и сбежал.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в городе Киев, передает УНН.

Детали

В Киеве на спецлинию 102 поступило сообщение от растерянной матери, которая проинформировала о том, что ее трехлетний сын выбежал из кафе в Подольском районе и убежал в неизвестном направлении.

После чего все патрульные единицы Подольского района и сотрудники сектора ювенальной превенции были ориентированы на розыск малыша.

Вскоре маленького мальчика удалось найти и вернуть маме.

Добавим

Оказалось, что прохожие заметили ребенка на улице и сообщили правоохранителям.

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