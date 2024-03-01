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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Найден трехлетний мальчик, который потерялся в столице

Найден трехлетний мальчик, который потерялся в столице

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 05:18  •  12043 просмотра

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В Киеве полиция вернула матери 3-летнего мальчика после того, как он выбежал из кафе и был найден прохожими, которые сообщили властям.

В Киеве полиция вернула маме маленького сына, который выбежал из кафе и сбежал.  

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в городе Киев, передает УНН.

Детали

В Киеве на спецлинию 102 поступило сообщение от растерянной матери, которая проинформировала о том, что ее трехлетний сын выбежал из кафе в Подольском районе и убежал в неизвестном направлении.

После чего все патрульные единицы Подольского района и сотрудники сектора ювенальной превенции были ориентированы на розыск малыша.

Вскоре маленького мальчика удалось найти и вернуть маме.

Добавим

Оказалось, что прохожие заметили ребенка на улице и сообщили правоохранителям.

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Юлия Котвицкая

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