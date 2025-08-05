Навколо земель музею в Пирогові будувати не можна: остаточне рішення суду
Київ • УНН
Касаційний Господарський суд скасував рішення апеляції, заборонивши забудову земель біля музею в Пирогові. Рішення є остаточним та не підлягає оскарженню.
Суд скасував рішення апеляційної інстанції у справі СТОВ "Агрокомбінат Хотівський", заборонивши забудову земель біля музею народної архітектури й побуту у Пирогові. Як зазначено, рішення не підлягає оскарженню, передає УНН із посиланням на сторінку київського пам'яткоохоронця Дмитра Перова.
Деталі
Забудову охоронних земель довкола музею Народної архітектури та побуту у с. Пирогів заборонено. Відповідне рішення прийняв Касаційний Господарський суд у Складі Верховного Суду, а саме колегія на чолі з суддею Сергієм Могилом.
Суд вищої інстанції скасував рішення суду апеляційної інстанції, що поновлювало права СТОВ "Агрокомбінат Хотівський", зокрема, і щодо забудови цієї території. Рішення не підлягає оскарженню
Він також додав, що питання 5 памяток історії та архітектури, - ідеться про комплекс Садиби Дмитрієва, що на Подолі, - розгляне шостий апеляційний адміністративний суд.
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