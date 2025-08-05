Вокруг земель музея в Пирогово строить нельзя: окончательное решение суда

Суд отменил решение апелляционной инстанции по делу СТОВ "Агрокомбинат Хотовский", запретив застройку земель возле музея народной архитектуры и быта в Пирогове. Как указано, решение не подлежит обжалованию, передает УНН со ссылкой на страницу киевского памятникоохранника Дмитрия Перова.

Застройка охранных земель вокруг музея Народной архитектуры и быта в с. Пирогов запрещена. Соответствующее решение принял Кассационный Хозяйственный суд в Составе Верховного Суда, а именно коллегия во главе с судьей Сергеем Могилом.

Суд высшей инстанции отменил решение суда апелляционной инстанции, которое восстанавливало права СТОВ "Агрокомбинат Хотовский", в частности, и относительно застройки этой территории. Решение не подлежит обжалованию