Вокруг земель музея в Пирогово строить нельзя: окончательное решение суда
Киев • УНН
Кассационный Хозяйственный суд отменил решение апелляции, запретив застройку земель возле музея в Пирогово. Решение является окончательным и не подлежит обжалованию.
Суд отменил решение апелляционной инстанции по делу СТОВ "Агрокомбинат Хотовский", запретив застройку земель возле музея народной архитектуры и быта в Пирогове. Как указано, решение не подлежит обжалованию, передает УНН со ссылкой на страницу киевского памятникоохранника Дмитрия Перова.
Детали
Застройка охранных земель вокруг музея Народной архитектуры и быта в с. Пирогов запрещена. Соответствующее решение принял Кассационный Хозяйственный суд в Составе Верховного Суда, а именно коллегия во главе с судьей Сергеем Могилом.
Суд высшей инстанции отменил решение суда апелляционной инстанции, которое восстанавливало права СТОВ "Агрокомбинат Хотовский", в частности, и относительно застройки этой территории. Решение не подлежит обжалованию
Он также добавил, что вопрос 5 памятников истории и архитектуры, - речь идет о комплексе Усадьбы Дмитриева, что на Подоле, - рассмотрит шестой апелляционный административный суд.
Напомним
Прокуратура через суд отменила право собственности частного предприятия на 158 кв. м флигеля усадьбы Терещенко.