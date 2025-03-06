У Києві суд повернув частину Садиби Терещенків до комунальної власності
Київ • УНН
Прокуратура через суд скасувала право власності приватного підприємства на 158 кв. м флігеля садиби Терещенків. Раніше місту вже повернули основну частину садиби площею 1134 кв. м.
Господарський суд Києва скасував державну реєстрацію права власності на частину садиби Терещенків та повернув її у власність територіальної громади столиці. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.
Прокуратура через суд скасувала право власності приватного підприємства на частину флігеля садиби Терещенків – перлини київської архітектури
Деалі
За позовом Київської міської прокуратури в інтересах Київради Господарський суд Києва скасував реєстрацію права власності за приватним підприємством та повернув територіальній громаді Києва приміщення площею 158 кв. м, розташовані у флігелі садиби Терещенків.
Доповнення
Раніше Велика Палата Верховного суду задовольнила позов столичної прокуратури про повернення з приватної власності особняка садиби Терещенків та іншої частини приміщень флігеля по бульвару Тараса Шевченка загальною площею 1134 кв.м. Наразі ця нерухомість зареєстрована за територіальною громадою столиці.
Будівлі садиби, що є пам’яткою культурної спадщини, не підлягали відчуженню з комунальної власності відповідно до Закону України "Про тимчасову заборону приватизації памʼяток культурної спадщини". Попри це, упродовж 2006-2008 років було укладено низку договорів, на підставі яких садиба та флігель перейшли у приватну власність.
Власник за 19 років так і не провів реставрацію пам’ятки, не вжив ефективних заходів щодо збереження садиби, що призвело до її аварійного стану та руйнування.
Відтак Київська міська прокуратура у судах послідовного вимагала повернення перлини київської архітектури - памʼятки культурної спадщини - садиби Терещенків у власність територіальної громади Києва.
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