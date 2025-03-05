Митрополичі сади та бібліотеку Шептицького у Львові повернуть УГКЦ

Митрополичі сади у Львові та бібліотеку Шептицького остаточно передадуть Українській греко-католицькій церкві. Відповідний меморандум підписали Львівська ОВА, Львівська міська рада, адміністрація Держспецзв`язку, Концерн радіомовлення і Курія Львівської архиєпархії Української греко-католицької церкви. Про це повідомляє Львівський міський голова Андрій Садовий, пише УНН.

Сьогодні у Львові завершується довга історія. Міська рада, Обласна військова адміністрація, Держспецзвʼязку, Концерн радіомовлення та Львівська Архиєпархія УГКЦ підписали меморандум. Він дозволяє остаточно повернути Церкві її історичну спадщину – Митрополичі сади та Бібліотеку Шептицького - йдеться у повідомленні.

Садовий наголосив, що це більше, ніж просто юридичне рішення. Це відновлення справедливості та поваги до спадщини нашого міста. Те, що колись було відібрано комуністами, має належати його законним власникам.

Він також озвучив наступні конкретні кроки:

Вже завтра на сесії міської ради винесемо рішення, яке дозволить місту виконати свою частину зобов’язань. Ми передаємо комунальну ділянку нижніх Митрополичих садів Обласній Військовій Адміністрації, тобто державі.

Концерн радіомовлення припиняє користування іншими двома ділянками садів.

Держспецзв'язку передає будівлю Бібліотеки Шептицького на Листопадового чину, 28 Обласній Військовій Адміністрації.

Після цього ОВА обʼєднає три земельні ділянки в одну і має передати весь земельний комплекс разом з бібліотекою Шептицького Церкві.

"Очікую, що всі сторони також діятимуть швидко та відповідально", - резюмував Садовий.

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