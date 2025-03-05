Митрополичьи сады и библиотеку Шептицкого во Львове вернут УГКЦ
Киев • УНН
Во Львове подписали меморандум о возвращении УГКЦ Митрополичьих садов и библиотеки Шептицкого. Документ подписали представители городских властей, ОВА, Госспецсвязи и Курии Львовской архиепархии.
Митрополичьи сады во Львове и библиотеку Шептицкого окончательно передадут Украинской греко-католической церкви. Соответствующий меморандум подписали Львовская ОВА, Львовский городской совет, администрация Госспецсвязи, Концерн радиовещания и Курия Львовской архиепархии Украинской греко-католической церкви. Об этом сообщает Львовский городской голова Андрей Садовой, пишет УНН.
Сегодня во Львове завершается долгая история. Городской совет, Областная военная администрация, Госспецсвязи, Концерн радиовещания и Львовская Архиепархия УГКЦ подписали меморандум. Он позволяет окончательно вернуть Церкви ее историческое наследие – Митрополичьи сады и Библиотеку Шептицкого
Садовой подчеркнул, что это больше, чем просто юридическое решение. Это восстановление справедливости и уважения к наследию нашего города. То, что когда-то было отобрано коммунистами, должно принадлежать его законным владельцам.
Он также озвучил следующие конкретные шаги:
- Уже завтра на сессии городского совета вынесем решение, которое позволит городу выполнить свою часть обязательств. Мы передаем коммунальный участок нижних Митрополичьих садов Областной Военной Администрации, то есть государству.
- Концерн радиовещания прекращает пользование другими двумя участками садов.
- Госспецсвязи передает здание Библиотеки Шептицкого на Листопадового чину, 28 Областной Военной Администрации.
- После этого ОВА объединит три земельных участка в один и должна передать весь земельный комплекс вместе с библиотекой Шептицкого Церкви.
"Ожидаю, что все стороны также будут действовать быстро и ответственно", - резюмировал Садовой.
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