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Митрополичьи сады и библиотеку Шептицкого во Львове вернут УГКЦ

Киев • УНН

 • 15284 просмотра

Во Львове подписали меморандум о возвращении УГКЦ Митрополичьих садов и библиотеки Шептицкого. Документ подписали представители городских властей, ОВА, Госспецсвязи и Курии Львовской архиепархии.

Митрополичьи сады и библиотеку Шептицкого во Львове вернут УГКЦ

Митрополичьи сады во Львове и библиотеку Шептицкого окончательно передадут Украинской греко-католической церкви. Соответствующий меморандум подписали Львовская ОВА, Львовский городской совет, администрация Госспецсвязи, Концерн радиовещания и Курия Львовской архиепархии Украинской греко-католической церкви. Об этом сообщает Львовский городской голова Андрей Садовой, пишет УНН.

Сегодня во Львове завершается долгая история. Городской совет, Областная военная администрация, Госспецсвязи, Концерн радиовещания и Львовская Архиепархия УГКЦ подписали меморандум. Он позволяет окончательно вернуть Церкви ее историческое наследие – Митрополичьи сады и Библиотеку Шептицкого

- говорится в сообщении.

Садовой подчеркнул, что это больше, чем просто юридическое решение. Это восстановление справедливости и уважения к наследию нашего города. То, что когда-то было отобрано коммунистами, должно принадлежать его законным владельцам.

Он также озвучил следующие конкретные шаги:

  • Уже завтра на сессии городского совета вынесем решение, которое позволит городу выполнить свою часть обязательств. Мы передаем коммунальный участок нижних Митрополичьих садов Областной Военной Администрации, то есть  государству.
    • Концерн радиовещания прекращает пользование другими двумя участками садов.
      • Госспецсвязи передает здание Библиотеки Шептицкого на Листопадового чину, 28 Областной Военной Администрации.
        • После этого ОВА объединит три земельных участка в один и должна передать весь земельный комплекс вместе с библиотекой Шептицкого Церкви.

          "Ожидаю, что все стороны также будут действовать быстро и ответственно", - резюмировал Садовой.

          Львовская ОВА просит присвоить Ирине Фарион звание Героя Украины посмертно28.02.25, 16:08 • 24110 просмотров

          Ольга Розгон

          Ольга Розгон

          ОбществоКультура
          Андрей Садовый
          Львов
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