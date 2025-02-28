Львовская ОВА просит присвоить Ирине Фарион звание Героя Украины посмертно
Киев • УНН
Петиция о присвоении Ирине Фарион звания Героя Украины посмертно набрала 25 тысяч голосов. Львовская ОВА направила соответствующее ходатайство президенту Зеленскому.
Языковеду Ирине Фарион могут посмертно присвоить звание Героя Украины. Петиция по этому поводу набрала необходимое количество голосов, а Львовская ОВА направила письмо президенту Владимиру Зеленскому. Об этом в Facebook сообщила дочь Фарион София Семчишин, пишет УНН.
24 июля 2024 года, благодаря Михаилу Шевелюку и Оксане Микитюк, была зарегистрирована петиция о присвоении Ирине Фарион звания Героя Украины (посмертно). Несмотря на блокировку, еще в сентябре она набрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь сделан второй важный шаг: Львовская областная военная администрация направила официальное письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с ходатайством о присвоении этого высокого звания
В обращении, которое цитирует Семчишин, говорится, что звание Фарион присваивается «за многолетний добросовестный труд в области украиноведения, весомый вклад в развитие науки и образования, плодотворную общественно-политическую деятельность и неутомимую идеологическую борьбу во время гибридной агрессии против Украины».
Напомним,
19 июля 2024 года неизвестный стрелял в Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице она умерла.
25 июля в Днепре задержали мужчину по подозрению в причастности к убийству.
На следующий день правоохранители сообщили 18-летнему Вячеславу Зинченко о подозрении в убийстве Фарион.
Зинченко продлили меру пресечения до 24 апреля 2025 года. Следующие судебные заседания назначены на 10 и 13 марта.