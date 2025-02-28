Львівська ОВА просить присвоїти Ірині Фаріон звання Героя України посмертно
Київ • УНН
Петиція про присвоєння Ірині Фаріон звання Героя України посмертно набрала 25 тисяч голосів. Львівська ОВА надіслала відповідне клопотання президенту Зеленському.
Мовознавиці Ірини Фаріон можуть посмертно присвоїти звання Героя України. Петиція з цього приводу набрала необхідну кількість голосів, а Львівська ОВА надіслала лист президенту Володимиру Зеленському.Про це у Facebook повідомила дочка Фаріон Софія Семчишин, пише УНН.
24 липня 2024 року, завдяки Михайлу Шевелюку та Оксані Микитюк, була зареєстрована петиція про присвоєння Ірині Фаріон звання Героя України (посмертно). Попри блокування, ще у вересні вона набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер зроблено другий важливий крок: Львівська обласна військова адміністрація скерувала офіційний лист президенту України Володимиру Зеленському з клопотанням про присвоєння цього високого звання
У зверненні, яке цитує Семчишин, говориться, що звання Фаріон присвоюється "за багаторічну сумлінну працю в галузі українознавства, вагомий внесок у розвиток науки й освіти, плідну громадсько-політичну діяльність та невтомну ідеологічну боротьбу під час гібридної агресії проти України".
Нагадаємо
19 липня 2024 року невідомий стріляв в Ірину Фаріон. Жінку з пораненням голови у вкрай тяжкому стані доставили у лікарню. У лікарні вона померла.
25 липня у Дніпрі затримали чоловіка за підозрою у причетності до вбивства.
Наступного дня правоохоронці повідомили 18-річному Вячеславу Зінченку про підозру у вбивстві Фаріон.
Зінченку продовжили запобіжний захід до 24 квітня 2025 року. Наступні судові засідання призначено на 10 і 13 березня.