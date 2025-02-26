Справа про вбивство Фаріон: суд продовжив тримання під вартою Зінченка до 24 квітня
Київ • УНН
Вʼячеславу Зінченку, обвинуваченому у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, продовжили запобіжний захід до 24 квітня 2025 року. Наступні судові засідання призначено на 10 і 13 березня.
Обвинуваченому у вбивстві мовознавці Ірини Фаріон Вʼячеславу Зінченку суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 квітня 2025 року, передає кореспондент УНН.
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"У обвинуваченого Зінченка 4 березня 2025 року завершується строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, водночас кримінальне провадження перебуває на стадії дослідження доказів, завершити судовий розгляд до цієї дати неможливо з об'єктивних причин, враховуючи об'єм матеріалів, які підлягають дослідженню. Тому мною оформлено клопотання про продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначив прокурор.
За рішенням суду тримання під вартою продовжено до 24 квітня 2024 року.
Наступні засідання суду мають відбутися 10 і 13 березня.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що 26 лютого у Шевченківському райсуді Львова розпочалося засідання у справі про вбивство української мовознавиці Ірини Фаріон, на якому досліджували письмові докази. На вимогу суддів, пряму трансляцію засідання припинили.